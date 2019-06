Düsseldorf-Datum : Fortunas Glückstag

(tber) Gleich zweimal genau an einem 18. Juni, 1989 und 1995, steigt Fortuna Düsseldorf in die Fußball-Bundesliga auf. Im Jahr 1989 erreicht Fortuna mit Trainer Aleksandar Ristić zusammen mit dem FC 08 Homburg den dritten Bundesliga-Aufstieg.

Bester Torjäger der Rot-Weißen und der 2. Bundesliga ist Sven Demandt mit 35 Toren in der Saison 1988/89. Drei von diesen Toren schießt er am 18.6. im Spiel bei Blau-Weiß 90 Berlin auf dem Platz an der Rathausstraße, das die Fortuna mit einem 2:7-Auswärtssieg vor 2500 Zuschauern gewinnt. Das vierte Mal – auch wieder mit Trainer Aleksandar Ristić – steigt Fortuna 1995 mit Hansa Rostock und FC St. Pauli auf. Fortuna gewinnt beim Chemnitzer FC mit 0:2. Die Saison 1994/95 ist die letzte Spielsaison, bei der es für einen Sieg zwei Punkte gibt, danach tritt die Drei-Punkte-Regel in Kraft. Auch der Einsatz von ausländischen Spielern ist niedrig gehalten, so wird das Spiel Nürnberg gegen Meppen für den SV Meppen gewertet, weil Nürnberg vier Ausländer spielen lässt.