Düsseldorfer Initiative gegen Deutsche Bahn : Zweifel an „Schwarzbau“-Klage gegen die Deutsche Bahn

Zweifel an „Schwarzbau“-Klage gegen die Deutsche Bahn

Düsseldorf Die Bürgerinitiative aus Angermund beklagt eine fehlende Genehmigung der Bahnstrecke. Allerdings sprechen historische Dokumente dagegen.

Die Bahnlärmgegner aus Angermund haben bundesweites Aufsehen mit ihrem Vorwurf erregt, die Bahnstrecke von Düsseldorf nach Duisburg sei ein „Schwarzbau“ – aber was ist wirklich daran? Der Historiker und RP-Autor Ulrich Brzosa bezweifelt, dass die Strecke im 19. Jahrhundert ohne das Einverständnis der damaligen Obrigkeit gebaut worden ist. Das Genehmigungs-Dokument hat er zwar nicht gefunden, legt allerdings Quellen vor, aus denen hervorgeht, dass es damals ein ordnungsgemäßes Verfahren gegeben haben dürfte. So heißt es etwa in einem Bericht der Eisenbahngesellschaft 1846: „Für die ganze Linie von Deutz bis Minden ist die Genehmigung der Staatsbehörden auf den Grund der Vorarbeiten (Planungsentwürfe) ertheilt worden“.