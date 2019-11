Feuerwehreinsatz in Düsseldorf : Zwei Wohnmobile brennen komplett aus

Ein Übergreifen der Flammen auf eine Garage und einen Schuppen konnte von der Feuerwehr verhindert werden.

In der Nacht zu Samstag brannten auf der Freiheitstraße in Vennhausen zwei Wohnmobile komplett aus. Als die Feuerwehr um 22.53 am Ort des Geschehens eintraf, brannten die Wohnmobile in voller Ausdehnung und den Einsatzkräften schlugen hohe Flammen entgegen. Der Brand drohte auf eine Garage und einen Schuppen überzugreifen, was jedoch durch den raschen Löscheinsatz weitgehend verhindert werden konnte, wie Feuerwehrsprecher Christopher Schuster erklärt.