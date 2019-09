Macher vom Rhein : Zwei Jobs sind nicht genug

Bis ihre junge Marketing-Agentur in Pempelfort Fuß gefasst hat, gehen Jessica Richter und Thomas Olef noch anderen Arbeiten nach.

Dass sich Jessica Richter und Thomas Olef über den Weg liefen, war Zufall – ein rabiater noch dazu. „Jessica hat mir ein Buch an den Kopf geworfen, da wusste ich schon mal, dass sie über Energie verfügt“, erzählt Olef, der im Marketing bei der Indutec-Gruppe (Industrie­reinigung) arbeitet, während Richter bei der Tochter Indumed (Gesundheitsdienstleistungen) beschäftigt ist, so kreuzten sich ihre Wege. Beide Jobs klingen nicht so wirklich sexy, „zumal die Marketingmöglichkeiten bei Industriereinigungen begrenzt sind“, untertreibt Olef. Aber diese Anstellungen dienen nun mal dem Broterwerb. Insgeheim haben Jessica Richter und Thomas Olef jedoch schon immer davon geträumt, auf eigenen Füßen zu stehen, eine Marketing-Agentur zu gründen, das zu machen, was sie gelernt haben und zwar so, wie sie es für richtig halten. „Dann haben wir gemerkt, dass wir nicht nur ähnliche Ziele verfolgen, sondern uns dabei sogar ergänzen“, sagt Richter.

Er ist der Techniker, sie die Kreative. Wenn es um Webentwicklung, SEO, Social Media, Cloud Hosting und Grafikdesign geht: Das sind die Felder, die der 23-Jährige und die 33-Jährige seit vergangenem Jahr beackern. Denn das Duo hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, vieles spielt sich in und um Pempelfort ab. „Jessica sagt, was und wie ich etwas machen soll, ich setze es dann um“, beschreibt Olef die Aufgabenverteilung. Der Altersunterschied spielt dabei keine Rolle, beteuert Richter, die sich bisweilen ein wenig in der ordnenden Mutter-Rolle sieht. Über das Ziel hinausschießen wollten die Neugründer aber nicht, ihre alten Jobs haben sie vorerst behalten. „Wir sind noch nicht so weit“, sagt Richter erklärend. Damit nicht genug: Jessica Richter, die ihrem Bachelor in International Marketing noch den Master in Business & Management im englischen Plymouth hinzugefügt hat, geht zusätzlich in einer Kneipe in Pempelfort kellnern, Thomas Olef studiert Internationales Management in Köln.