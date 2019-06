Amtsgericht Düsseldorf : Rasern drohen fünf Jahre Haft

Zwei Männer hatten sich ein illegales Autorennen geliefert und einen Unfall gebaut.

Keine Gewinner, nur zwei ziemlich bedröppelte Verlierer gab es bei einem illegalen Autorennen in Flingern vor knapp einem Jahr. Beide sehen sich jetzt am Montag, 24. Juni, vor dem Amtsgericht als Angeklagte wieder.

200-PS-Golf gegen 500-PS-Audi: Zufällig hatte sich jene Paarung am Tattag laut Anklage vor einer roten Ampel ergeben. Der Audi-Fahrer (31/ aus Monheim) und der Golf-Pilot (24/ aus Selm) kannten sich bis dahin nicht, ließen im Stand aber sofort ihre Motoren aufjaulen, signalisierten laut Zeugenaussagen damit ihre Bereitschaft zum illegalen Kräftemessen per Beschleunigungsrennen. Wie in Hollywood-Filmen oder auf (abgesperrten) amerikanischen Rennstrecken über die Viertel- oder Achtelmeile preschten beide Autos dann mit quietschenden Reifen los, zunächst nebeneinander und auf gleicher Höhe über die Ronsdorfer Straße in Richtung Mindener Straße. Als nach kurzer Strecke allerdings aus zwei Parallel-Fahrspuren nur noch eine Spur wurde, wollte vor dieser Engstelle offenbar keiner der Auto-Fans bremsen. Das Ergebnis: Die Autos rammten sich bei hohem Tempo gegenseitig, der Golf wurde seitlich weggeschleudert, krachte gegen eine Straßenlaterne und zuletzt frontal gegen eine Hauswand. Den Sachschaden schätzte die Polizei damals auf rund 35.000 Euro.