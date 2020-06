Zwei Personen verletzt : Niederrheinstraße in Stockum nach Unfall gesperrt

Die Autos sind an der Kreuzung kollidiert. Foto: Gerhard Berger

Stockum In Stockum hat es am Freitag einen schweren Unfall gegeben. Zwei Personen, darunter ein Kind, wurden leicht verletzt. Die Niederrheinstraße ist derzeit in eine Richtung gesperrt.

Am Freitag gegen 12.30 Uhr hat es einen schweren Unfall an der Kreuzung Niederrheinstraße und Stockumer Höfe gegeben. Das teilte die Polizei mit. Ein Mazda und ein VW sind kollidiert, zum Unfallhergang seien jedoch keine weiteren Details bekannt, heißt es. Bei dem Unfall wurden zwei Personen, darunter ein Kind, leicht verletzt. Beide wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut.

Die Autos, die am Unfall beteiligt waren, sind nicht mehr fahrtüchtig. Aus einem Wagen ist zudem Flüssigkeit ausgelaufen. Für die Räumung ist die Niederrheinstraße in Richtung Lohausen derzeit noch gesperrt.

(veke)