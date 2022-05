Mobil in Düsseldorf : Zwei neue Angebote für Carsharing in Düsseldorf

Der Renault Zoe kann bei Green-Mobility gemietet werden. Foto: Green-Mobility/Andreas Endermann

Düsseldorf Green-Mobility ist mit seinen E-Autos neu in der Stadt, Miles bietet jetzt auch PKW an. Wir sagen, was die Unternehmen bieten und wie sie sich im Preisvergleich zum Beispiel bei einer Fahrt nach Köln schlagen.

Von Alexander Esch

In der Stadt gibt es zwei neue Möglichkeiten, im Straßenraum abgestellte Carsharing-Autos per App zu mieten und innerhalb des jeweiligen Geschäftsgebietes wieder abzustellen (Freefloating).

Ganz neu nach Düsseldorf gekommen ist Green-Mobility aus Dänemark. Zum Start stehen in der Landeshauptstadt sowie in Köln 100 rein elektrische Autos bereit (Renault Zoe), in Kürze sollen es nach Unternehmensangaben 300 werden. Bereits schon länger präsent in Düsseldorf ist Miles Mobility aus Berlin. Nach dem Start vor knapp drei Jahren waren allerdings bald nur noch Transporter wie Crafter und Sprinter ausleihbar. Jetzt ist wieder eine Pkw-Flotte in der Stadt verteilt worden – rund 100 Audi A4 Avant und Audi Q2.

Green-Mobility bietet zum Start einen Tarif von neun Cent pro Minute an, ab Juni wird er bei 30 Cent pro Minute liegen. Mit Prepaid-Minutenguthaben wird es etwas günstiger. Stundenpakete liegen bei 35 Euro für drei Stunden, 45 für fünf und 60 für zehn Stunden, jeweils inklusive 100 oder 150 Kilometern.

Miles unterscheidet sich seit jeher von anderen nicht stationsbasierten Carsharing-Anbietern, da nach Strecke abgerechnet wird, und zwar ab 89 Cent pro Kilometer. Ein pauschaler Tagespreis liegt bei beiden Anbietern inklusive 50 Kilometern bei 49 Euro. Drei Tage kosten bei Green-Mobility inklusive 600 Kilometer 175 Euro, bei Miles inklusive 350 Kilometer 225 Euro.

Ausgeliehen und wieder geparkt werden können die Autos im Geschäftsgebiet. Bei Miles reicht es grob gesagt von Wersten bis Unterrath sowie Flingern Nord bis Lörick. Green-Mobility deckt zum Start weniger Fläche ab, das Linksrheinische fehlt komplett. Im Süden ist am Aachener Platz in Bilk Schluss, im Norden in Mörsenbroich. Beide Unternehmen bieten an, dass Auto in der Zone einer anderen Stadt abstellen zu können. So sind zum Beispiel Fahrten nach Köln ohne Aufpreis möglich. Vom Stadttor zum Dom sind bei einer Entfernung von 41 Kilometern 36,50 Euro bei Miles fällig. Wenn die Reise 40 Minuten dauern würde, wären es bei Green-Mobility zwölf Euro (beim normalen Tarif von 30 Cent pro Minute, zum Start mit neun Cent entsprechend günstiger). Parken am Flughafen ist beim dänischen Unternehmen noch nicht möglich, bei Miles sind pauschal 25 Euro fällig.

Autos von Miles können übrigens über die Redy-App der Rheinbahn ausgeliehen werden. Green-Mobility wird aufgrund der nötigen Ladeinfrastruktur mit den Stadtwerken zusammenarbeiten. Deren Vorstandsvorsitzende Julien Mounier kündigt an, das „Ladesäulennetz in den kommenden Monaten intensiv ausbauen“ zu wollen. Derzeit stehe man bei 40 Schnellladepunkten und rund 250 öffentlich zugänglichen Normalladepunkten. „Green-Mobility wird nicht nur auf unsere bisherige Ladeinfrastruktur zurückgreifen, sondern wir werden an ausgewählten Unternehmensstandorten gemeinsam zusätzliche Ladelösungen schaffen.“

Das nach wie vor größte stationsunabhängige Carsharing-Angebot bietet Share Now. Neu ist, dass BMW und Mercedes den Verkauf ihres defizitären, gemeinsamen Angebots an Stellantis (Free2Move) angekündigt haben. Was das für die Nutzer in Düsseldorf konkret bedeuten wird, etwa im Hinblick auf die genutzte App und die bestehende Flotte, ist noch nicht klar.