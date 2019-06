Landgericht Düsseldorf : Vier Jahre Haft wegen Attacke mit Samurai-Schwert

Rund ein halbes Jahr nach einer blutigen Attacke mit einem Samurai-Schwert hat das Landgericht am Donnerstag zwei Männer zu jeweils vier Jahren Haft verurteilt.

In einem Mehrfamilienhaus an der Schirmerstraße waren die Angeklagten (26 und 28 Jahre alt) an einem Dezembernachmittag im vergangenen Jahr mit zwei iranischen Brüdern (35 und 38 Jahre alt) in Streit geraten. Als einer der Geschwister ein Küchenmesser holte, kehrte der 26-Jährige mit einem Samurai-Schwert zurück, verletzte den älteren der Brüder mit einem Hieb am Arm.