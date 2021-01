Kriminalität in Düsseldorf : Zwei Männer verüben einen Raubüberfall

Kriminalität in Düsseldorf

Oberkassel Die Polizei sucht dafür Zeugen und gibt eine Täterbeschreibung heraus.

Oberkassel (RP) Die Polizei sucht Zeugen einer Raubtat die sich am Freitag, 15. Januar, ereignete. Eine 54-Jährige wollte gegen 12 Uhr die Postfiliale an der Luegallee verlassen, als ihr bereits zwei Männer verdächtig erschienen. Einer der Unbekannten versetzte ihr plötzlich einen Stoß, sodass die Frau einige Treppenstufen herunterstürzte. Die beiden Verdächtigen flüchteten in Richtung Belsenplatz. Erst dann stellte die Frau fest, dass die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche fehlte. Einer der Tatverdächtigen ist etwa 1,70 Meter groß und korpulent mit einer rundlichen Kopfform und platter Nase. Er hat braune Augen und kurze braune Haare. Er trug dunkle Oberbekleidung. Sein Komplize ist etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur mit braunen Augen und kurzen braunen Haaren. Er soll eine deutliche "Haken-Nase" haben. Auch er war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0211 8700 entgegen.