Wohnserie Düsseldorf : Zwei Künstler und ein Loft

Die Künstlerin vor ihrem Werk: Für Dora Celentano war es ein großer Glücksfall, dieses Loft gefunden zu haben. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Ein großer Raum zum Wohnen und Arbeiten – für ein junges Paar der ideale Ort, seine Bedürfnisse unter einem Dach zu vereinen.

Eine Toreinfahrt am Worringer Platz, dem ewigen Schmuddelkind unter Düsseldorfs Plätzen. Vorbei an einer Mülltonnen-Versammlung, direkt auf eine rote Holztür zu. Das Fenster daneben ist vergittert. Davor parken Autos. Aber dahinter wartet eine Überraschung.

Lange haben sie nach einem solchen Domizil gesucht, wo sie beide arbeiten und leben können. Das bezahlbar ist und dessen Eigentümer nicht unbedingt Wert legt auf ein genau beziffertes, regelmäßiges Einkommen. Wo gibt‘s so etwas in einer Stadt, in der Wohnen immer teurer wird? „Auch das hier können wir uns nur leisten, weil wir uns die Kosten teilen“, meint das Paar, das bisher in Oberbilk gewohnt und in einem Gemeinschaftsatelier mit anderen gearbeitet hat. „Aber da war immer ziemlicher Rummel.“

Dora Celentano (31) und Max Reuter (34) haben zunächst Kommunikations-Design an der Folkwang-Hochschule in Essen studiert, danach Kunst an der Düsseldorfer Akademie. Sie ist bereits fertig mit dem Studium, hat in diesem Jahr an der Ausstellung einiger Absolventen im K21 teilgenommen. Schon während ihrer Ausbildung hat sich Dora auf Interieurs konzentriert, einzelne Elemente rückt sie nun in ihren Bildern in den Mittelpunkt. Außerdem trifft man in ihrer Kunst immer wieder eine Ornamentik, die an die Muster von Seidentüchern erinnert. Dabei will sie die Grenzen zwischen Design und Kunst verwischen. Dieses Prinzip gilt auch für Max, der kurz vor dem Abschluss steht. Er braucht zum Arbeiten viel Platz für seine oft großformatigen, teils monochromen Bilder. Am Worringer Platz haben sie durch die Vermittlung von Freunden vor drei Monaten das gefunden, von dem viele Düsseldorfer Künstler nur träumen können: Ein Wohn-Atelier-Loft. „Total zentral und trotzdem völlig ruhig.“

Dieses Loft, das früher wohl mal eine Werkstatt war, mit seinen 107 Quadratmetern besteht aus einem großen Raum mit über fünf Meter hoher Decke. Der unterschiedliche Fußboden wirkt wie eine Trennlinie, ist deutliches Zeichen dafür, dass dies ein Lebensraum ist, wo Wohnen und Arbeit kombiniert werden. Denn teils ist das alte Parkett sichtbar, teils hat das Paar den Holzboden mit Pappbahnen überdeckt, damit er nicht von Farbklecksen gezeichnet wird. Nur zwei Türen hat dieser Raum: zum Bad und zu einem Lagerraum, verpackte Kunst in Reih‘ und Glied. Eine Treppe führt zu einer Schlafempore, vor der drei kleine Körbchen mit Pflanzen baumeln - Minimum an Grün.

Zurück ins Erdgeschoss: Der Raum ist groß genug für die jeweiligen Arbeitstische des Paares, eine offene Küche, in der Töpfe und Pfannen an Fleischerhaken hängen und einen alten Küchenschrank, der schon lange in der Familie von Max existiert. Ihre Sofas aus einem Secondhand-Laden waren in den 1960-er Jahren der Inbegriff von schicken Sitzmöbeln – mit Fransendekor. Aus der gleichen Zeit stammen die versetzten Wandregale, die aus einem Kloster stammen (jeder Mönch hatte einen Doppelboden in seiner Zelle), heute gelten sie als begehrte Design-Objekte. Daneben wird mit übereinander gestellten Ikea-Regalen hochgestapelt – möglich durch die Raumhöhe. An einem Brett hängen ordentlich sortiert Arbeitsmaterialien wie Hammer, Zange, Schere, Zollstock – „damit man nicht groß suchen muss, wenn man im Arbeitsfluss ist.“