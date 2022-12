Restaurant Setzkasten in Düsseldorf Zwei Küchenchefs in einem Sternelokal

Sie sind ein perfektes Team, auch wenn sie unterschiedliche Charaktere sind. Aber Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Der eine ruhig und überlegend, der andere spontan und temperamentvoll. „Ja ich rede oft zu viel“, sagt Egor Hopp. Sein Partner Maximilian Schmidt sagt nichts, lächelt nur ein wenig und bekundet mit seinem Schweigen, dass Hopp recht hat. Die beiden sind leidenschaftliche Köche und haben gemeinsam die Führung in einem Sternerestaurant übernommen. Nicht in irgendeinem, sondern im „Setzkasten“, dem einzigen Sternerestaurants Deutschlands in einem Supermarkt. Im Supermarkt von Zurheide an der Beliner Allee.