Februar In diesem Monat werden gleich mehrere (bisherige) Höchststände erreicht: Am 1. gibt es 4570 Neuinfektionen an einem Tag, am 3. steigt die (offiziell verkündetet) Sieben-Tage-Inzidenz auf über 2200, am 8. liegen 320 Infizierte im Krankenhaus, am 13. sind mehr als 44.000 Menschen in Düsseldorf gleichzeitig mit Corona infiziert.