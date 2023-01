Proteste in Düsseldorf Zwei Iran-Demos am Wochenende

Das Jahr ist neu, aber eines hat sich nicht geändert: Düsseldorf bleibt für die Veranstalter von Demonstrationen ein attraktives Pflaster. Am kommenden Wochenende finden am Sonntag jedoch mehr Demos oder Kundgebungen statt als am Samstag, was eher ungewöhnlich ist. Der Umzug am Samstag ist dabei der, zu dem die meisten Teilnehmer erwartet werden, nämlich 1500. Ab 15.30 Uhr ziehen die Demonstranten unter der Überschrift „Solidarität mit den Revolutionären im Iran“ durch die Innenstadt. Es geht von der Friedrich-Ebert-Straße über die Steinstraße, beide Seiten der Königsallee und über die Berliner Allee wieder zur Friedrich-Ebert-Straße.