Bezirkspolitik in Düsseldorf : Zwei Türme sollen Mörsenbroich verändern

Bezirkspolitik in Düsseldorf

So soll der Innenbereich des Neubaus an der Münsterstraße aussehen, der von der Centrum-Gruppe geplant wird. VISUALSIERUNG: KADAWITTFELD ARCHITEKTUR/GREENBOX LANDSCHAFTSARCHITEKTEN Foto: : kadawittfeldarchitektur, Aachen mit Greenbox Landschaftsarchitekten, Köln

Düsseldorf In der Bezirksvertretung 6 wird das Projekt an der Münsterstraße vorgestellt. Dort soll Düsseldorfs höchstes Hochhaus realisiert werden.

Die Bezirksvertretung 6 (BV), (Rath, Unterrath, Mörsenbroich, Lichtenbroich) tagt am Mittwoch, 9. November, um 17 Uhr in der Bezirksverwaltungsstelle, Münsterstraße 519. Die Sitzung ist öffentlich, die Tagesordnung steht online unter www.duesseldorf.de/Medienportal/sitzungen.html. Als Gast wird Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) erwartet. Er besucht im Wechsel Sitzungen der zehn Bezirksvertretungen der Stadt, um zu erfahren, welche Themen und Problemen dort die Politiker beschäftigen.

2. Die Umgestaltung eines Platzes in der Scheffelstraße

3. Die Wettbewerbsergebnisse für ein Areal an der Münsterstraße

1. Der Waldlehrpfad im Aaper Wald ist veraltet und müsste überholt werden. Zudem sind viele seiner Tafeln inzwischen nicht mehr vorhanden oder in keinem guten Zustand. Deshalb soll ein neuer Lehrpfad gebaut werden. Für die Planung des neuen Rundweges hat die BV 6 eigene Mittel in Höhe von 15.000 Euro bereitgestellt. Sie lässt sich nun die Planungen und die Kosten für eine mögliche Umsetzung vorstellen.

2. Bereits 2012 wurde festgelegt, wie Fördergelder aus dem Programm der Sozialen Stadt in Rath und Mörsenbroich eingesetzt werden sollen. Dabei wurde der Umbau des Dreieckparkplatzes an der Scheffelstraße in einen Ort, der zum Treffen einlädt, beschlossen. Der Platz soll nun vergrößert und verschönert und der Verkehr im Umfeld verlangsamt werden. Dafür werden rund 780.000 Euro eingesetzt.