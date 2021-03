Klage eingereicht : Zwei Grundschüler aus Düsseldorf klagen gegen Präsenzunterricht

Ein Schüler sitzt in seinem Zimmer am Schreibtisch und erledigt Aufgaben im Rahmen des Homeschoolings. (Symbolbild) Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf/Münster Nach Klagen auf Rückkehr zum Präsenzunterricht an den Schulen muss das Oberverwaltungsgericht jetzt auch über den umgekehrten Fall entscheiden: Zwei Schüler klagen, weil sie im Distanzunterricht zuhause bleiben möchten.

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin von Mittwoch ist eine Beschwerde von zwei Grundschülern aus Düsseldorf gegen die NRW-Coronabetreuungsverordnung in Münster eingegangen. Die Schüler der 1. und 3. Klasse einer Grundschule haben Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus und wehren sich gegen den Präsenzunterricht.

Noch anhängig am OVG ist die Klage von zwei Schülern aus Lüdinghausen im Münsterland. Sie fordern die Rückkehr zum Präsenzunterricht auch für ihre Jahrgangsstufen an einem Gymnasium. Außerdem muss das OVG über mehrere Klagen entscheiden, die sich gegen die Pflicht zum Tragen einer medizinische Maske an Grundschulen richtet.