Neuer Krimi aus Düsseldorf Zwei Düsseldorferinnen schreiben einen Schrebergarten-Krimi

Die Idee, gemeinsam einen Krimi zu schreiben, kam den beiden Freundinnen Christina Seitz und Katy Albrecht, als sie an einem schönen Sommertag im Garten zusammensaßen. „Das war quasi eine Kaffeeklatschspinnerei, die wir immer weiterentwickelt haben“, sagt Albrecht. Ganz so verrückt war die Idee aber eigentlich nicht, denn die beiden Frauen kennen sich schon seit 30 Jahren, haben als Lektorinnen in einem Verlag zusammengearbeitet und bereits vor mehreren Jahren gemeinsam ein Sachbuch geschrieben. Das Arbeiten im Team war also bereits erprobt.