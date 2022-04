Sport aus Düsseldorf : Zwei Düsseldorfer werden Beachsoccer-Botschafter

Düsseldorf Die „Volleypass“-Gründer Marcel Nowak und Joscha Metzler aus Heerdt werden zu den „deutschen Gesichtern“ ihres Sports. Erste Gelegenheit, ihr Talent unter Beweis zu stellen, haben sie Mitte April bei einem internationalen Turnier in El Salvador.

Anfang des Jahres haben Marcel Nowak und Joscha Metzler unter der Dachmarke „Volleypass“ die erste Beach-Soccer-Academy Deutschlands gegründet, ihre „Homebase“ ist die Beachhalle von Alma Sports. Von Heerdt aus wird das Duo künftig weltweit seinen Sport fördern, denn Nowak und Metzler wurden jetzt von der Fifa-Plattform „Beachsoccer World Wide“ zu einem von 26 Beachsoccer-Botschaftern weltweit ernannt. Dass die beiden Düsseldorfer quasi einen Posten besetzen, ist außergewöhnlich, denn die Nominierten aus verschiedenen Ländern sind in der Regel Einzelspieler, die den Sport als Ambassador jeweils in ihrem eigenen Land und bei internationalen Events repräsentieren.

„Für uns ist es eine große Ehre und bestätigt unsere Leistungen auf und neben dem Platz. Dass wir als erstes und einziges Duo in der Liste stehen, ist eine doppelte Bestätigung für unsere Arbeit mit Volleypass“, sagt Nowak. Und Metzler ergänzt: „Mit Beachsoccer World Wide haben wir den stärksten Partner an unserer Seite, den es in diesem Sport gibt“.

Gelegenheit, das „deutsche Gesicht“ im Beachsoccer auf internationalem Parkett zu zeigen, werden Nowak und Metzler bereits in einer Woche haben, denn vom 11. bis zum 18. April geht es mit der deutschen Nationalmannschaft zum Vier-Nationen-Turnier ins mittelamerikanische El Salvador. Die Gegner sind neben dem Gastgeber Uruguay und Mexiko. „Wir sind dort quasi die Exoten und werden in unserer Funktion als Botschafter Deutschlands an mehreren Presseterminen und Foto-Shootings teilnehmen und sind angehalten, die Woche in Postings festzuhalten“, erklärt Nowak. Aber natürlich wird auch Beachsoccer gespielt, dient das Einladungsturnier doch als Vorbereitung für die anstehenden WM-Qualifikationsturniere.