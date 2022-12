Start-Stiftung fördert Schüler mit Einwanderungsgeschichte Zwei Düsseldorfer erhalten dreijähriges Stipendium

„Ich habe schon etwas genutzt für Schullektüre und einen Theaterbesuch, den wir mit der Schule machen“, sagt Arthur Kirschner. Die materielle Förderung umfasst zu Beginn des Stipendiums außerdem ein Notebook. „Als Vorschlag für ein gesellschaftliches Engagement habe ich ein Jugendparlament auf europäischer Ebene vorgeschlagen“, sagt Arthur Kirschner. Ihn interessieren außerdem die Bildungschancen: „Die sollten nicht allein vom Elternhaus abhängig sein, vor allem nicht in Deutschland, wo man von einem Land spricht, in dem die Bildung ziemlich gut ist“, sagt er. Zum Konzept gehört der Austausch mit anderen Stipendiaten. Die haben die beiden Jugendlichen aus Düsseldorf auch schon kennengelernt. „START hat in den letzten 20 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, das Selbstverständnis von Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte zu stärken und ihnen die Grundlage für aktive Teilhabe an der Gesellschaft mitzugeben. Mich beeindruckt immer wieder die Vielfalt und das Engagement unserer aktiven und ehemaligen Geförderten“, erklärt Start-Geschäftsführer Farid Bidardel. Das Stipendien-Programm förderte in den letzten 20 Jahren über 3500 junge Menschen. Aktuell fördert Start rund 190 Jugendliche in diesem Jahr über das dreijährige Stipendium.