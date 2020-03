Düsseldorfer Unternehmer : Zwei Brüder zwischen Wein und Bier

Düsseldorf Ulf Beecken steht hinter dem Craft Beer Pitcher, sein Bruder Max hinter dem Wein „746“.

Genauso kitschig beginnt die Story von Max Beecken, nämlich in einer Garage im Lothar-Viertel in Niederkassel. Seit Jahren bestellte Beecken seinen Lieblingswein bei Eric Manz in Rheinhessen, der so ganz nebenbei auch Winzer des Jahres 2016 ist. Den Weißburgunder fanden nicht nur er und seine Frau gut, sondern auch seine Freunde und Nachbarn. Also bestellte er mehr Kisten, als er trinken konnte und fand reißende Abnehmer. „Da müsste man doch mehr draus machen, dachte ich mir“, sagt Max Beecken. Und ganz Marketingfachmann tüftelte er mit Ehefrau Inga an einer Marke. So entstand die Idee zum „746“, so heißt der Wein jetzt. Denn Familie Beecken wohnt zwischen Rheinkilometer 746 und 747.