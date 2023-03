Feuerwehr in Düsseldorf Zwei Chemie-Einsätze für die Feuerwehr

Am frühen Samstagabend stellten Mieter eines Wohnhauses an der Graf-Recke-Straße gegen 19 Uhr dann starken Benzingeruch im Treppenhaus und in der Tiefgarage fest. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war tatsächlich Benzingeruch im Treppenraum und in der Tiefgarage wahrnehmbar, auch die Messgeräte zeigten erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Werte an. Umgehend wurde das Wohnhaus evakuiert und das Treppenhaus entlüftet.