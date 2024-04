Sternekoch Lukas Jakobi „Ich habe das beste Restaurant Düsseldorfs“

Für Lukas Jakobi könnte es gerade beruflich kaum besser laufen. Sein Mitte Oktober 2023 eröffnetes eigenes Fine-Dining-Restaurant „Zwanzig23 by Lukas Jakobi“ ist auf Wochen ausgebucht und aktuell regnet es förmlich Auszeichnungen, hinzu kommen etliche Medientermine für den 30-Jährigen. Die Gastro-Welt feiert nicht nur seine Küche, sondern auch sein Konzept, das besonders auf Nachhaltigkeit setzt. Drei Hauben im Gault Millau, Newcomer 2023 beim Gusto-Gourmetführer, diverse Auszeichnungen für das nachhaltige Konzept und zuletzt die Krönung mit einem normalen und einem grünen Stern des Guide Michelin. „Wir sind die einzigen in Düsseldorf, die beides bekommen haben – wir sind aktuell das beste Restaurant in der Stadt.“