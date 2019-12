Kommen und Gehen : Zurückhaltendes Design bei Granit

Sabrina Gogolla leitet das neue Geschäft Granit an der Mittelstraße in der Altstadt. Foto: Anne Orthen (ort)

Der Anbieter von Einrichtungsideen hat jetzt auch eine Filiale in der Altstadt.

Granit, der schwedische Anbieter von Einrichtungsideen, die das tägliche Leben erleichtern sollen, hat Ende November eine Filiale an der Mittelstraße eröffnet. Granit wurde 1996 von Anett Jorméus und Susanne Liljenberg in Schweden gegründet. Die erste von inzwischen mehr als 35 Filialen in Schweden, Norwegen, Finnland, Deutschland – es gibt bereits Shops in Berlin, Hamburg, Köln, Essen, Münster und München – sowie einem Franchiseshop in Südkorea eröffneten sie in ihrer Heimatstadt Stockholm. Die Idee der Gründerinnen war, Einrichtungsgegenstände und Wohnaccessoires anzubieten, die nicht nur das Leben ihrer Käufer – sowohl zu Hause als auch im Büro – vereinfachen, sondern auch möglichst nachhaltig und somit lange haltbar sind.