Sperrung in Düsseldorf : Autofreier Sonntag auch in den A46-Tunneln

Düsseldorf Wegen Wartungsarbeiten sperrt StraßenNRW nächstes Wochenende Uni- und Werstener Tunnel. Mit der Stadt war das nicht abgestimmt. Düsseldorfs City ist an dem Sonntag (15.September) für Kraftfahrzeuge gesperrt.

Übernächsten Sonntag wird es den Stau wohl vor allem im Düsseldorfer Süden geben. Straßen NRW leitet den Verkehr aus Richtung Neuss in Bilk auf die Münchener Straße und in Garath über die A59 zum Düsseldorfer Südkreuz um, aus Wuppertal fährt man entsprechend umgekehrt. Bei früheren Tunnelsperrungen hatten sich Autofahrer den Umweg sparen wollen und Schleichwege durch die Stadt gesucht. Dort würde es zumindest am Sonntag aber eng. Zwischen Rheinufertunnel und Maximilian-Weyhe-Allee, Harold-/Graf-Adolf-Straße und Kö-Bogen-Tunnel bleibt die Innenstadt am 15. September von 11 bis 18 Uhr für Motorfahrzeuge gesperrt.