Industrie in Düsseldorf Zukunftspläne fürs Sprinter-Werk stehen

Heute laufen in Derendorf die aktuellen Generationen des Sprinters und des E-Sprinters (geschlossenes Baumuster/Kastenwagen) über das Band. Ab der zweiten Jahreshälfte 2023 soll die neue Generation des E-Sprinters produziert werden. Ab 2025 will Mercedes jedoch eine neue Baureihe von Vans fabrizieren, die rein elektrisch sein soll. Dafür wird eine neue Fahrzeugbasis namens „Van.EA“ entwickelt. In Düsseldorf sollen dann allerdings nicht die weiter verbreiteten Kastenwagen gefertigt werden, sondern nur die Plattformen für Aufbauhersteller oder Pritschenwagen entstehen. Diese sind relevant etwa für Baustellenfahrzeuge, Reisemobile, Lebensmitteltransporte und Krankenwagen. Für den Umbau des Werkes sollen 400 Millionen Euro investiert werden.