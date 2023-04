Soziales in Düsseldorf Stadt will dem „Rund“ bei Fortbestand helfen

Wie es im neuen Jahr weitergeht, steht jedoch noch in den Sternen. Die Kooperationspartner hoffen auf einen „echten“ Träger, wie etwa die Awo, die das „Rund“ quasi als Zweigstelle eines Zentrum plus betreiben könnte. Wichtig ist auch der Politik im Stadtbezirk, dass die Stelle des Quartiersmanagers vor Ort, der als Koordinator unverzichtbar sei, weiterhin finanziert wird. Dementsprechend wurde aus der Bezirksvertretung 7 auch eine Bitte an die Verwaltung herangetragen, eine entsprechende Übernahme in die Wege zu leiten.