Platz vor dem Rathaus wird gesperrt : Zugang zum Düsseldorfer Hoppeditzerwachen nur für Geimpfte und Genesene

14 Bilder Schwelgen in Erinnerungen - die schönsten Bilder vom 11.11

Düsseldorf Das Carnevals-Comitee lässt am 11.11. an den Eingängen zum Marktplatz die 2G-Nachweise kontrollieren. Karnevalisten und Wirte freuen sich nach einem Jahr Zwangspause auf den Start in die Session – bei dem aber noch viele Abläufe nicht wieder wie früher sind.

Der Karneval steht vor seiner Rückkehr. Mit dem Hoppeditzerwachen am 11.11. beginnt die neue Session, die nach der Zwangspause wegen Corona sehnlich erwartet wird. So ganz normal sind die Abläufe aber noch immer nicht. Darauf müssen sich Besucher einstellen:

Hoppeditzerwachen auf dem Marktplatz Das Carnevals-Comitee (CC) hat sich darauf verständigt, seine Veranstaltungen wegen des Pandemieschutzes nur für Geimpfte und Genesene zu öffnen. Das gilt auch für die Zusammenkunft auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, wo um 11.11. traditionell der Hoppeditz erwacht und seine Rede hält. Einige tausend Besucher werden erwartet. Um die Nachweise kontrollieren zu können, ist der Platz gesperrt und der Zugang nur durch Kontrollpunkte möglich. Die Lage der Zugänge will das CC noch bekanntgeben. Wer den Nachweis erbracht hat, erhält ein Bändchen. Die organisierten Jecken sollen über ihre Vereine die Impfung oder Genesung nachweisen, um die Formalitäten an dem Tag zu verringern.

Die Vereine planen zum Karnevalsauftakt wieder einen kleinen Umzug durch die Altstadt, danach wird vor dem Rathaus wie in alten Zeiten in Kostümen und Uniformen gefeiert. Ein Mundnasenschutz ist dabei nicht vorgeschrieben. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) dürfte den Spott des Hoppeditz auf dem Rathausbalkon verfolgen – es ist seine Karnevalspremiere, nachdem es im vergangenen Jahr nur ein Not-Hoppeditzerwachen im Ratssaal und ohne Publikum gegeben hatte. Der traditionelle Empfang der Stadt im Jan-Wellem-Saal, bei dem die Karnevalsspitzen und Gäste aus Politik und Gesellschaft zusammenkommen, wird aber wohl noch nicht wieder stattfinden.

Kneipen Auch für die Gastronomen in der Altstadt wird es das ersehnte Wiedersehen mit dem Karneval. Es gelten die üblichen Corona-Regeln. In Kneipen, die sich auf die Disco-Regeln in der Schutzverordnung berufen können, ist sogar das Feiern und Tanzen ohne Maske erlaubt. Nicht zuletzt, da der 11.11. diesmal auf einen Donnerstag fällt, hoffen die Gastronomen auf großen Andrang. „Wir rechnen mit einer vollen Bude“, sagt Wirtesprecherin und Knoten-Wirtin Isa Fiedler.

