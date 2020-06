Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung : Zu voll: Polizei räumt Teile der Altstadt

So voll wurde es in der Nacht zu Freitag auf den Freitreppen am Burgplatz, die kurze Zeit später geräumt wurden. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Auf der Kurze Straße und der Freitreppe sammelten sich in der Nacht zu Samstag zu viele Menschen. Die Meerbar im Medienhafen wurde erneut versiegelt. 24 Stunden später musste die Polizei am Alten Hafen eingreifen.

Der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) sowie die Polizei haben am Wochenende in mehreren Fällen Ansammlungen von feiernden Menschen in der Altstadt sowie im Medienhafen aufgelöst und Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung verfolgt. Polizei-Sprecherin Anja Kynast sagt, dass man aufgrund der aggressiven Stimmung am Wochenende zuvor nun mit mehr Einsatzkräften unterwegs gewesen und es auch zu mehr Corona-Einsätzen gekommen sei.

Einen besonderen Fall erlebte der OSD in der Nacht zu Samstag erneut in der Meerbar in den Gehry-Bauten im Medienhafen. Bereits vor zwei Wochen waren die Räumlichkeit dort versiegelt worden, nachdem dort auf engstem Raum gefeiert und getanzt worden war. Ein ähnliches Bild bot sich jetzt erneut einem Einsatzteam in Zivil, das die Situation wie folgt schildert: Schon von außen fielen die laute House-Musik und die verhangenen Fenster auf. Im Inneren standen fast alle der 100 Gäste – entweder vor dem Thekenbereich oder den umliegenden Tischen, wie der OSD per Video dokumentierte. Vor einem DJ-Pult tanzten einige Gäste. Es wurde gegen Vorgaben wie Abstandsregeln, Mundschutzpflicht oder die vollständige Registrierung der Gäste verstoßen.

Der OSD hat die Meerbar nun erneut bis Montagabend versiegelt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Ordnungsamtsdezernent Christian Zaum spricht von einem „fatalen Zeichen der Sorglosigkeit“ und betont: „Es geht nicht darum, Gastronomen und deren Gäste zu gängeln, sondern darum, eine Ausbreitung des Virus weiter zu verhindern, damit es nicht wieder zu einem weiteren Lockdown kommt, der letztendlich auch denen schadet, die sich an die Regeln halten.“

Von der Meerbar äußerte sich auf Nachfrage unserer Redaktion am Sonntag niemand. Laut OSD bestritt der Betriebsleiter, dass die Gäste getanzt hätten. Er soll erklärt haben, dass keine Tanzfläche existiere. Er würde keine Disko betreiben, und Bars seien erlaubt.

Auch in der Altstadt musste der OSD in der gleichen Nacht eingreifen. An der Kurze Straße hatten sich kurz nach Mitternacht zu viele Menschen auf engem Raum versammelt, so dass die Gasse mit Hilfe der Polizei geräumt wurde. Vor allem vor der Brauerei Kürzer tummelten sich rund 200 Menschen – allerdings vor der Terrasse in der Mitte der Straße, wie Kürzer-Chef Hans-Peter Schwemin betont. Er sei zwar der Bitte des OSD nachgekommen, keine Getränke mehr außer Haus zu verkaufen, das habe jedoch nicht viel geholfen: „Ich habe keinen Vorschlag, was man dagegen tun kann, dass sich hier wie auch an anderen Stellen der Altstadt die Menschen treffen wollen.“ Das Risikobewusstsein gerade bei jüngeren Menschen sei gering. In seinem Lokal würden die Regeln allerdings streng durchgesetzt: „Wir haben uns nichts vorzuwerfen.“

Auch an der Freitreppe am Burgplatz kamen zu viele Menschen zusammen, sodass die Polizei dort ebenfalls räumte. Sie berichtet von einer „aggressiven Grundstimmung“, ein randalierender Mann wurde in Gewahrsam genommen. In der Nacht zu Sonntag mussten dann Beamte erneut Menschenansammlungen auf der Freitreppe sowie der Treppe am Alten Hafen auflösen. Stadtsprecher Michael Buch berichtet außerdem von vier weiteren Ordnungswidrigkeitenverfahren, die nach Verstößen von Gastronomen gegen Hygieneregeln eingeleitet worden seien.

Die Behörden verfolgen die Situation in der Altstadt momentan mit besonderer Aufmerksamkeit. Das Partyviertel, in dem sich zu normalen Zeiten am Wochenende die Massen drängeln, gilt als mögliches Risiko für einen Corona-Ausbruch in größerem Stil. Der Leiter des Gesundheitsamts, Klaus Göbels, hatte erst am Mittwoch im Stadtrat erneut darauf hingewiesen – und zwar mit drastischen Vergleichen.