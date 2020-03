Straßen in Düsseldorf : Zu viele Geisterfahrer auf der Schwerinstraße

Die Einbahnstraßenregelung soll besser kenntlich gemacht werden. Ab Montag wird erst einmal die Asphaltdecke erneuert.

Die Schwerinstraße hat sich in den letzten Jahren zu einer sehr vitalen Straße mit zahlreichen attraktiven Geschäften entwickelt. Entsprechend zieht sie auch zahlreiche Kunden an. Allerdings: Die Schwerinstraße ist eine Einbahnstraße. Und es komme in den vergangenen Monaten vielfach zu Geisterfahrten von der Einfahrt an der Nordstraße in Richtung Klever Straße, haben Anlieger der CDU in der Bezirksvertretung 1 mitgeteilt. Ein Vorsatz sei laut Aussage von Gewerbetreibenden gar nicht mal unbedingt zu unterstellen. Vielmehr werde die nur schlecht zu erkennende Beschilderung an der Nordstraße beklagt. Die Sicht auf die Verkehrszeichen sei durch die Äste eines Baumes eingeschränkt, ein Piktogramm suche man vergebens. Dieser Umstand sollte verbessert werden, wurde die Verwaltung durch die Bezirksvertretung 1 beauftragt, denn der Antrag der Christdemokraten wurde einstimmig angenommen.