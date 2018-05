Düsseldorf: Zu viel PC gespielt: Mutter verprügelt Sohn

Düsseldorf Eine Mutter schlug mit dem Schuhlöffel auf einen 13-Jährigen ein. Daher stand sie vor Gericht.

Sie habe sogar den Computer gesperrt, doch er habe sich bei Nachbarn ein Laptop geliehen, es unterm Bett versteckt - "und hat er bis drei Uhr nachts weiter gespielt", seufzte sie. Mit dem Schuhlöffel ("der war vorher schon verbogen") habe sie aber nicht dreimal, sondern einmal zugehauen, was damals trotzdem zu einem Polizeieinsatz in der Wohnung führte. Seitdem werden Mutter und Kind vom Jugendamt betreut, die Mutter gab gestern an, sie habe mit der Amtshilfe ihre "Erziehungsmethode inzwischen umgestellt": Sie räume ihrem bald 14-jährigen Sohn nun "mehr Freiheit ein, er muss selbst entscheiden und organisieren. Und er spielt jetzt Klavier und Tennis und auch mit den Nachbarskindern". Auch im Amtsbericht wurde der Umgang von Mutter und Kind nun als "liebevoll und fürsorglich" beschrieben. Dass die Mutter trotzdem und auch deutlich bestraft wurde, lag nur an zwei Umständen. Erstens daran, dass ein Schuhlöffel als "gefährliches Werkzeug" gilt, sobald damit zugeschlagen wird. Und zweitens daran, dass die Mutter 2011 wegen versuchten Totschlags zu drei Jahren Haft verurteilt worden war, nachdem sie aus Eifersucht einer Rivalin (33) mit einem Messer mehrfach ins Gesicht gestochen hatte. Also verhängte der Amtsrichter für die Attacke auf ihr Kind jetzt elf Monate Haft gegen sie, ausgesetzt auf Bewährung. Und als Auflage muss sie zwei Jahre lang monatlich hundert Euro an die Staatskasse zahlen.