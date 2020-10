Zuviel Gehalt bekommen : Amtsgericht Düsseldorf spricht Lehrer von Betrugsvorwurf frei

Düsseldorf Acht Jahre lang hatte ein Lehrer zuviel Gehalt bekommen, insgesamt 30.000 Euro. Er will das nicht nachgeprüft haben, und auch das Düsseldorfer Amtsgericht erkannte keine böse Absicht.

Einen Betrug in einem besonders schweren Fall, so der Vorwurf, hat der Lehrer im Prozess aber energisch bestritten. Weder er noch seine Frau, die ebenfalls Beamtin ist, hätten es jemals für möglich gehalten, dass ihnen vom LBV zu Unrecht viel zu hohe Familienzuschläge ausbezahlt werden könnten.

Das habe auch daran gelegen, dass die prozentuale Berechnung dieser Familienzuschläge in jenen Jahren mehrfach gewechselt habe. So habe sich seine Frau im Sommer 2008 in Elternzeit begeben und erst Anfang 2011 ihre Arbeit wieder aufgenommen. Wer von beiden dann welche Ansprüche auf Familienzuschläge in welcher Höhe besaß, hätten der Lehrer und seine Frau dann nicht nachgeprüft, sich auf die Berechnungen des LBV verlassen.