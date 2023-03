Besuch bei der ProWein in Düsseldorf Kylie Minogue in der Rosé-Weinwelt

Ein Messebesucher und Kylie-Fan nutzte die Gelegenheit und ließ sich von der 54-Jährigen eine Platte von 1988 unterzeichnen – in diesem Jahr hatte die Australierin ihren großen Durchbruch mit „I should be so lucky“ und „The Loco-Motion“. Dass sie nun ihre Zeit in Wein investieren könne, sei absoluter Luxus, sagte sie selbst beim „Meet and Greet“ in der Messe. Die Idee sei ihr nach einem langen Tag im Tonstudio in Nashville in Tennessee gekommen. Sie nahm dort 2017 gerade ihr vierzehntes Studioalbum „Golden“ auf und saß mit Kollegen nach der Arbeit bei einem Glas Rosé zusammen. Da habe sie gedacht: „Ich möchte eines Tages meinen eigenen Rosé haben.“ Vor drei Jahren hat sie ihre Weinlinie schließlich auf den Markt gebracht und seitdem mehr als acht Millionen Flaschen verkauft.