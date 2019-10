Parks in Düsseldorf : Zoopark hat jetzt einen Fitness-Bereich

Der sanierte Park hat Flächen für Fußball, Basketball und Tischtennis sowie eine Calisthenics-Anlage erhalten.

Für alle sportlichen Freiluftfanatiker hat das Sportamt der Landeshauptstadt in enger Abstimmung mit dem Gartenamt eine 800 und eine 1700 Meter lange Laufstrecke geschaffen, den alten Bolzplatz auf Vordermann gebracht und in eine multifunktionale Sportfläche verwandelt, Tischtennisplatten aufgestellt, Basketballkörbe installiert und die erste Calisthenics-Anlage Düsseldorfs aufgestellt. An den in unterschiedlichen Höhen angebrachten Stangen kann nur mit dem eigenen Körpergewicht vieles für die Körperkraft getan werden.

„Die multifunktionale Sportfläche im Zoopark ist die vierte Sport- und Bewegungsanlage für den öffentlichen Raum, die aus dem Gesamtkonzept ,multifunktionale Sportflächen für jeden Stadtbezirk’ resultiert. Damit kommen wir dem Wunsch aus der Stadtgesellschaft nach, mehr frei zugängliche Sport- und Bewegungsflächen in den Stadtteilen zu errichten“, erklärt Stadtdirektor und Sportdezernent Burkhard Hintzsche. „Das ist ein Beispiel, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Gartenamt und Sportamt funktioniert. In der wachsenden Stadt Düsseldorf sind Flächen nicht beliebig vermehrbar. Da ist es ein hervorragendes Konzept, Flächen mehrfach zu nutzen.“

Die „Kernsanierung“ des Zooparks war nach „Ela“ notwendig geworden. 158 Bäume knickte der Sturm um und entwurzelte viele weitere Gehölze. „Nach dem Sturm, der große Lücken im Baum- und Gehölzbestand gerissen hatte, haben wir nicht einfach drauflos geplant, sondern die Bürger, die Nutzer des Parks frühzeitig mit einbezogen. Jeder konnte uns mitteilen, was er sich für den Park wünscht. Das haben wir aufgenommen und die unterschiedlichen Nutzungsansätze in einem schönen Ensemble zusammengefügt“, so Stulgies. So sammeln sich die Aktivitätszonen (Sport- und Spielplätze) im äußeren Ring des Zooparks, während sich die Entspannungszonen mit dem Weiher in der Mitte der Grünanlage befinden.