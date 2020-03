Reisender kam aus der Türkei : Zoll findet verbotenes Messer am Flughafen

Zoll findet verbotenes Messer am Flughafen

Düsseldorf Faustmesser dürfen von Jägern mit gültigem Jagdschein oder auch Kürschnern mitgeführt werden. Das Mitbringsel aus der Türkei musste ein Mann aus Ratingen nun am Zoll abgeben.

Ein in Deutschland verbotene Waffe fanden Zöllner am Düsseldorfer Flughafen bei einem Reisenden. Der aus der Türkei kommende 54-Jährige aus Ratingen hatte die Waffe in seinem Koffer dabei. Das Messer mit integriertem Feuerzeug war wohl ein Geschenk eines Freundes aus der Türkei. Dass es sich dabei um eine verbotene Waffe handele, wusste er nicht. Das Messer wurde noch beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Faustmesser dürfen nur von Jägern mitgeführt werden.