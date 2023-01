Zoll Düsseldorf Mehrere Kilogramm Cannabis in Postpaket entdeckt

Da sich der Empfänger nicht beim Zollamt meldete, lagerte das Paket zunächst mehrere Tage in der Paketkammer und sollte demnächst zur Rücksendung an den Absender vorbereitet werden. Als sich eines Morgens jedoch ein verdächtiger Geruch in der Paketkammer ausbreitete, verfolgten die Zöllner die Duftspur bis zu dem betreffenden Paket zurück und öffneten es. Darin fanden sie vier Beutel mit Cannabis, die lose in eine Strickjacke eingewickelt waren. Die Beutel selbst waren noch mit Dufttüchern beklebt, die im Laufe der Zeit wohl ihren Dienst versagt hatten.