Zoll am Flughafen Düsseldorf : Reisender mit verwesenden Rehschädeln im Gepäck

Zoll am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Verwesende Schädel sind kein Souvenir: Am Düsseldorfer Flughafen hat der Zoll einem Jäger bei der Einreise drei verrottende Rehschädel abgenommen. Die Beamten hatten bereits aus dem ungeöffneten Koffer des Mannes "einen unangenehmen Geruch" wahrgenommen.

Der eine bringt sich einen Kühlschrankmagneten als Souvenir aus dem Urlaub mit, der andere ein T-Shirt. Nicht so ein 64-jähriger Jäger, der aus Samsun in der Türkei am Düsseldorfer Flughafen landete. Er hatte verwesende Tierschädel im Gepäck.