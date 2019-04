Klage wegen Wildtierverbot : Zirkus hat vor Gericht gute Chancen gegen Düsseldorf

Düsseldorf Der Zirkus Paul Busch will im September mit Kamelen in Düsseldorf auftreten.

Bereits Anfang des Montas hatte der Zirkus Paul Busch ein Verfahren gegen die Stadt Düsseldorf in die Wege geleitet, inzwischen ist die Klage beim Verwaltungsgericht eingegangen. Per Eilverfahren soll entschieden werden, ob der Zirkus im Herbst ein Gastspiel in der Landeshauptstadt abhalten darf – mit Kamelen in der Manege.