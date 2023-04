Alter in Düsseldorf Zentrum plus Ludenberg wirft Fragen auf

Jetzt wollte Martin Klein (CDU) also erfahren, ob das denn nun auch wirklich so klappt, wie geplant, „wieviel kommen tatsächlich und woher kommen die genau – nur so als Info“, präzisierte Parteikollege Hanno Bremer. Die Linke Petra Müller-Gehl hatte daraufhin die Befürchtung, dass auf diese Weise die Zentren plus im Stadtbezirk 7 – die Diakonie betreibt ein weiteres am Wallgraben, sozusagen am Fuße der Benderstraße – gegeneinander ausgespielt werden sollen. Monika Mester vom Seniorenrat wusste zudem, zu berichten, dass es für alle Zentren plus bereits durchaus ein Wirkungscontrolling gebe, das jedes Jahr wiederholt werde, das Zentrum plus an der Benderstraße zudem mobil sei und auch in andere Stadtteile gehe.