Kommen und Gehen : Stress ist heilbar

Marianna Monastirsky hat lange gesucht, bis sie die großzügigen Räumlichkeiten am Rather Kirchplatz gefunden hatte. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Rath Marianna Monastirsky verbindet in ihrem „Zentrum für mentale Gesundheit“ in Rath Therapie mit Kunst-Workshops. Sie hilft bei Burn-out, Schlafstörungen oder Zahnarzt-Phobien, bietet Shabby-Chic- oder Paint-Date-Workshops an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

25 Jahre lang hat Marianna Monastirsky ein Modegeschäft an der Benderstraße betrieben, sie gehörte quasi schon zum Inventar der Einkaufsstraße in Gerresheim, dann zog sie einen Schlussstrich. Denn eigentlich hatte sie als junge Frau mit einem Studium als Heilpraktikerin für Psychotherapie begonnen, „aber ich habe abgebrochen. Weil ich Geld verdienen wollte“, umreißt die gebürtige Lettin ihren damaligen Fehler. Aber Fehler lassen sich ja korrigieren, und so nahm Monastirsky im Alter von „40+“, wie sie selbst sagt, das Studium wieder auf – und beendete es. Nun muss man noch hinzufügen, dass die Therapeutin immer auch schon Künstlerin war. Die Gerresheimer wissen, wovon die Rede ist, wenn Marianna Monastirsky mal eben den Laden leerräumte und mit Bildern füllte. Beide Passionen wollte sie nun, in ihrem neuen Leben, miteinander verbinden. Ein „Zentrum für mentale Gesundheit“ schwebte ihr vor, wo Therapie, Beratung, Coaching und eben kreative, künstlerische Workshops unter einem Dach angeboten werden. Wichtigstes Ziel: Stress abbauen – oder gar nicht erst aufkommen lassen.

„Ich habe fast ein Jahr lang gesucht, das war eine Odyssee“, erzählt Monastirsky. Dann fand sie die Räumlichkeiten am Rather Kirchplatz: Die Wohnung vorne war ideal für den großzügigen Therapie- und Coachingraum, über einen schicken Innenhof gelangt man zur Werkstatt, die zum Atelier umgebaut wurde. Und der Keller lässt sich bei Bedarf noch als abgefahrener Ausstellungsraum nutzen. Dass sie mit ihrem Konzept Erfolg haben wird, davon ist die Mörsenbroicherin, die es nicht weit zu ihrem Arbeitsplatz hat, überzeugt. Denn: „Ich bin ziemlich breit aufgestellt.“

Info Neues Selbstwertgefühl für das richtige Date Dating Coach Marianna Monastirsky bietet sich auch als Dating Coach an und stellt in Aussicht: Du wirst deine Anziehungskraft steigern, dir wird Respekt und Wertschätzung entgegengebracht.



Kontakt Mehr Infos unter www.therapie-stressfreileben.de

Zunächst einmal bietet sie Hilfe bei Lebenskrisen, Orientierungslosigkeit, Burn-out („keine Krankheit, nur ein Zustand“) oder auch Schlafstörungen an. Phobien vermag Monastirsky, durch Entspannungstherapien, autogenes Training oder einer Mischung aus Hypnose und Meditation ebenfalls zu bekämpfen: „Flugangst zum Beispiel oder auch die Angst vor dem Zahnarzt.“ Das gelingt ihr im Gespräch, indem sie ihr Gegenüber bis zu dem Punkt zurückleitet, an dem die Angst ihren Auslöser hatte. „Wer sich den Ursprung vergegenwärtigt, kann auch die Auswirkungen bekämpfen“, sagt Monastirsky, die jedoch einschränkt: „Wer wirklich psychisch erkrankt ist, ist bei mir fehl am Platz.“