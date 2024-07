Einzelhandel in Düsseldorf Eller hat jetzt sogar ein „Stadtwohnzimmer“

Bereits von April 2022 bis Dezember 2023 war die Werbegemeinschaft an der Umsetzung des Zentrenmanagements Gumbertstraße beteiligt. Nach erfolgreicher Bewerbung im öffentlichen Ausschreibungsverfahren hatte sich der Verein für die kommende Periode bis 2026 qualifiziert, das Zentrenmanagement an der Gumbertstraße selbstständig fortzuführen. Der Vorstand der Werbegemeinschaft Eller sowie ein mehrköpfiges Team im Infopoint werden die Aktivitäten hauptverantwortlich in engem Austausch mit der Stadtverwaltung betreuen.