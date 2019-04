Veranstaltung in Düsseldorf : Riesiges Zelt am Corneliusplatz ist für „Die Tage des Parfums“

Stadtmitte Die Veranstaltung findet vom 9. bis 11. Mai rund um die Königsallee statt. Höhepunkt ist die Verleihung des Deutschen Parfümpreises am 9. Mai. Fußgänger und Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Die Antwort: Das Zelt ist für eine Veranstaltung vorgesehen, die vom 9. bis 11. Mai auf der Königsallee stattfindet: „La Journée du Parfum“, was so viel heißt wie „Die Tage des Parfums“. Geplant ist, dass sich Parfümerien, aber auch Modemarken rund um die Kö in diesem Rahmen präsentieren können, es soll ein „Theater der Gerüche“ und ein großes Showprogramm mit Influencern, Live-Bands und Machern der Branche geben, „Nasen-Skulpturen“ könnten aufgestellt werden. Höhepunkt ist die Verleihung des Deutschen Parfumpreises am 9. Mai in den Rheinterrassen. Verantwortlich für Organisation ist die Agentur Vaterblut aus Berlin.