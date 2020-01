Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf : Sechs Jahre Haft wegen Übergriffen auf Zeitungsboten und Hundehalter

Düsseldorf Im Oktober 2018 trug ein Bote trug am Matthiaskirchweg in Lichtenbroich Zeitungen aus und hatte sich gerade mit zwei Männern unterhalten. Offenbar völlig grundlos griff er den Mann an. Dafür und eine weitere Tat gegen einen Hundehalter wurde nun ein 24-Jähriger verurteilt.

Mit sechs Jahren Gefängnis hat das Landgericht gestern mehrere nächtliche Angriffe eines 24-Jährigen in Lichtenbroich geahndet. Jeweils schwer alkoholisiert und unter Drogen hatte der mehrfach und auch wegen Gewaltdelikten bereits vorbestrafte Angeklagte laut Geständnis Ende 2018 einen Zeitungsboten grundlos mit einem Hammer attackiert, hatte bei seiner Flucht einen Autofahrer angegriffen. Dafür wurde er wegen Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen.

Im Sommer 2019 stach er dann mit einem Messer auf einen Hundehalter ein, was die Richter jetzt als versuchten Totschlag werteten. Das Urteil, das auch im Strafmaß dem Antrag des Staatsanwalts entsprach, ist bereits rechtskräftig.

(wuk)