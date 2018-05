E: Zeiten rasch flexibilisieren

Düsseldorf <a href="mailto:joerg.janssen@rheinische-post.de" target="_blank">joerg.janssen@rheinische-post.de</a>

Die erste Befragung zur Betreuungssituation in den Kindertagesstätten nach zehn Jahren bildet ab, wie sich die Lebenswirklichkeit verändert hat. Ein Kita-Model 24/7, also Einrichtungen, die an jedem Wochentag rund um die Uhr geöffnet sind, brauchen auch im Jahr 2018 die wenigsten. Wohl aber wird erwartet, dass die 360 Einrichtungen der Stadt und der freien Träger ein Übermittag-Angebot bereit halten. Und dass sie am Morgen und am Nachmittag stärker auf die moderne Arbeitswelt eingehen. Das ist gut nachvollziehbar, denn die jetzigen Öffnungszeiten orientieren meist noch am klassischen Büro-Angestellten. Wer aber als Unternehmensberater(in) seine Brötchen verdient, kann sich nicht immer um Viertel nach vier aus dem Meeting verabschieden. Und wer im Krankenhaus arbeitet, muss schon deutlich vor halb acht in der Klinik sein. Bleibt zu hoffen, dass der Analyse möglichst bald Taten folgen.