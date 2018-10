Zehn Monate Haft für Fortuna-Fan

Düsseldorf Zehn Monate Haft, ausgesetzt zur Bewährung, hat das Amtsgericht am Montag gegen einen Fußballfan von Holstein Kiel verhängt.

Der 47-Jährige soll laut Anklage im Mai kurz vorm Zweitliga-Fußballspiel gegen Fortuna Düsseldorf im Hauptbahnhof einen Böller gezündet, vier Fortuna-Fans dadurch verletzt haben. Da der Verdächtige zum Prozess nicht erschien, ist das Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung am Montag in Abwesenheit ergangen.

Schwänzt ein Angeklagter einen Strafprozess beim Amtsrichter, kann auch in seiner Abwesenheit eine Geldstrafe oder maximal eine Haftstrafe bis zu zwölf Monate verhängt werden – allerdings nur auf Bewährung. Davon machte ein Richter am Montag Gebrauch. Laut Videos vom Tatort hatte der 47-Jährige nämlich mittags im Mai 2018 ohne Anlass einen so genannten Polenböller im Hauptbahnhof gezündet und in Richtung einer Gruppe von Fortuna-Fans geworfen. Zwei Männer und eine Frau erlitten durch den Knall jeweils Hörschäden, die bis zu vier Stunden anhielten. Ein weiterer Fortuna-Fan, neben dem der Böller offenbar detonierte, soll zusätzlich eine Schürfwunde am Bein erlitten haben.