Zehn Jahre nach dem Pfingststurm in Düsseldorf Ein Sturmkind namens Ela

Als sie an Pfingstsamstag in weißem Kleid und im Anzug in den Hofgarten gingen, war das Unwetter noch weit weg. Sie heirateten an diesem Tag im Standesamt an der Inselstraße. Die Sonne schien, beim Sektempfang auf der Hochzeitswiese standen sie im Schatten der alten Linden. Die Hochzeitsfotos zeigen das Paar in dem Park, Familienmitglieder und enge Freunde an ihrer Seite, die großen Bäume im Hintergrund. Die Ruhe vor dem Sturm.