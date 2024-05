Straßenschilder werden in Kürze um die neuen Namen ergänzt Zehn Düsseldorfer Straßen haben jetzt einen neuen Namen

Die Umbenennung von zehn historisch belasteten Straßennamen ist am Samstag, 18. Mai, im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht worden. Damit hat nun auch eine vierwöchige Klagefrist gegen die Umbenennung begonnen. Umbenannt werden damit die Leutweinstraße in Auenblick, Petersstraße in Eisvogelweg, Pfitznerstraße in Clara-Schumann-Straße, Woermannstraße in Am Auwald, Lüderitzstraße in An der Kämpe, Wilhelm-Schmidtbonn-Straße in Erika-Mann-Straße, Hans-Christoph-Seebohm-Straße in Helene-Weber-Straße, Porschestraße in Ilna-Wunderwald-Straße, Wissmannstraße in Hermann-Smeets-Straße (Zuordnung Wissmannstraße 6, 8 und 10 zu Friedensplätzchen 6, 8 und 10) und Schlieffenstraße in Radschlägerweg.