Gastfreundschaft und gutes Essen Zehn Dauerbrenner-Lokale in Düsseldorf

Zicke

Nicht weniger als eine Institution ist das Bistro in der Carlstadt, dessen Publikum so bunt gemischt ist wie wohl kaum eines in Düsseldorfs Gastronomieszene. Künstlerseelen fühlen sich ebenso wohl wie Altstadt-Shopper auf der Suche nach Pausenerfrischung und Studenten, die sich zum abendlichen Austausch treffen. Das Frühstück in der Zicke ist zurecht mindestens ebenso beliebt wie die einfachen kleinen Gerichte der restlichen Speisekarte.

Wo: Bäckerstraße 5A, 40213 Düsseldorf

www.bistro-zicke.de