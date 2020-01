Umzug in Düsseldorf : ZDF-Landesstudio zieht zum WDR ins Funkhaus

Umzug in Düsseldorf

Düsseldorf Das Funkhaus Düsseldorf bekommt einen weiteren Mieter: Das ZDF-Landesstudio NRW und die Redaktion „Service täglich“ werden ab Mitte dieses Jahres über 3000 Quadratmeter Büro- und Produktionsfläche nutzen und dann zukünftig mit dem WDR gemeinsam aus dem Funkhaus senden.

Das teilten die Sender am Mittwoch mit.

Dem ZDF werden an der Stromstraße auch ein Fernsehstudio und eine Regiezone für die morgendliche Live-Sendung „Volle Kanne“ zur Verfügung stehen. Nach dem vollständigen Umzug wird das ZDF seinen derzeitigen Standort an der Josef-Gockeln-Straße im Düsseldorfer Stadtteil Golzheim aufgeben und veräußern. Die Vereinbarung von WDR und ZDF sei ein weiteres Beispiel für eine sinnvolle Kooperation öffentlich-rechtlicher Sender und eine Stärkung des Medienstandortes Düsseldorf, heißt es in der Erklärung der Sender.