Nach ausgefallenem Konzert Zakk fragt per Mail nach Bankdaten zur Ticketrückerstattung

Am 10. August sollte die schwedische Hard-Rock-Band Thundermother im Düsseldorfer Zakk auftreten. Der Termin musste aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden. Nun teilte das Zakk Karteninhabern per Mail mit, dass das Konzert endgültig abgesagt sei, und fordert Kartenbesitzer auf, ihre Bankverbindung an vvk@zakk.de zu schicken, um die Rückzahlung der Tickets abzuwickeln.