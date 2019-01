Familie : Zahlreiche Angebote für Mutter, Vater und Kind

Unter anderem Sabrina Hantke (l.) betreut die Kinder bei den Bastelkursen, wie hier direkt im Kaninchenstall. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Mit dem Jahreswechsel starten die neuen Programme der verschiedenen Bildungswerke in der Stadt. Wir geben einen Überblick über die Kurse.

Arbeiterwohlfahrt Das Programm der AWO fokussiert sich in diesem Jahr auf Familien. So stehen neben Spielgruppen oder Nachmittagsbeschäftigungen für Kinder in den Stadtteiltreffs auch sportliche Angebote auf dem Plan, etwa beim Eltern-Kind-Schwimmen oder „Bauch-Beutel-Po“ - ein ganzheitliches Training für Mütter nach der Geburt, bei der das Baby per Tragetuch am Körper verbleibt. Außerdem startet eine gebührenfreie Reihe von Elterngesprächen zum Thema Medienerziehung. Die Eltern können sich zudem an einem Handy-Fasten-Wochenende versuchen. Weitere Informationen und Kursangebote finden sich im Programmheft. Dieses ist in der AWO-Zentrale, Liststraße 2, erhältlich oder kann unter 0211 60025110 oder fbw@awo-duesseldorf.de bestellt werden. Das Angebot online bei www.awo-duesseldorf.de

Evangelische Familienbildung Neben der Qualifizierung für angehende Tagespfleger stehen bei den Kursangeboten der efa vor allem Erziehung und das soziale Familienklima im Alltag im Fokus. Für junge Familien ist besonders das kostenlose Angebot „Elternstart“ empfehlenswert, hinter welchem sich offene Treffs und Gesprächsrunden in mehreren Stadtteilen verbergen. Das Eltern-Baby-Programm PEKip soll unter anderem die Sinne und die motorische Entwicklung von Kleinkindern spielerisch fördern. In Einzelvorträgen wie „Die Weisheit der Kinder“ am 6. März im efa-Stammhaus, Hohenzollernstraße 24, referieren erfahrene Pädagogen wie Udo Baer darüber, wie Kinder denken, fühlen und sich mitteilen, während es am 4. April bei „Leitwölfe sein“ über die liebevolle Führung in der Familie geht. Wer einfach Unterhaltungsmöglichkeiten sucht, wird sicher im Bereich „Kochlust und Co“ bei den zahlreichen kulinarischen Kursen wie „Kochen mit Papa“ fündig. Informieren und anmelden kann man sich in einem der drei efa-Häuser in Stadtmitte, Oberbilk und Derendorf, telefonisch unter 0211 6002820 oder unter www.efa-duesseldorf.de

Arbeitsgemeinschaft Sozialpädagogik und Gesellschaftsbildung Wer Fortbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten im Beruf sucht, kann beim Bildungsforum der ASG fündig werden. Persönlichkeitsentwicklung, Stressbewältigung, Sprachkurse oder Rhetorik-Fortbildungen sind dabei unter anderem die Stichworte. Für alle, die zwar auf beruflicher Ebene ihr Glück schon gefunden haben, es in ihrem sonstigen Leben aber noch suchen, finden es vielleicht durch die in diesem Jahr startenden Workshops und Vortragsreihen zum Thema „Glück“. Die Suche nach dem Sinn des Lebens, Lesungen und Live-Musik zum „Internationalen Tag des Glücks“ am 20. März, Lach-Yoga oder wirkungsvolle Tipps zum Online-Dating sind nur einige der vielen Angebote, welche im ASG-Magazin „ausgefuchst“ vorgestellt werden. Das Magazin und weitere Informationen zu allen Kursen sind online unter www.asg-bildungsforum.de/programm oder im ASG-Bildungsforum, Gerresheimer Straße 90, einsehbar.