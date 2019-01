Tierheim: Hund und Katze sind keine Geschenke

Düsseldorf Rund um Weihnachten ist im Düsseldorfer Tierheim viel los. Denn vor den Feiertagen werden besonders viele Tiere ausgesetzt – und manch ein Mensch sucht noch schnell ein lebendiges Geschenk. Das Tierwohl steht dabei nicht immer an erster Stelle.

Die Geschichte von Hund Milky, der am ersten Weihnachtstag im Südpark gefunden wurde, hat viele Menschen bewegt. Leider war Milky nur eines von vielen Tieren, die rund um die Feiertage ausgesetzt oder im Clara-Vahrenholz-Tierheim in Rath abgegeben wurden. „In der letzten Woche vor Weihnachten haben wir rund hundert Tiere aufgenommen. Und seit dem neuen Jahr bis jetzt sind wir bei vierzig“, berichtet Timo Franzen, Leiter des Tierheims. Einige Menschen wollen kurz vor den Feiertagen Platz für Neues schaffen, vermutet der 38-Jährige. Da werden die Meerschweinchen, um die sich die Kinder nicht mehr kümmern, eben aussortiert, meint er lakonisch. Leicht ist das für die Mitarbeiter oft nicht. „Weihnachten wurden zwei unterernährte Kaninchen abgegeben. Ihre Zähne waren so lang, dass sie vor dem vollen Napf saßen, aber nichts essen konnten“, erzählt Franzen. Eines der Tiere ist mittlerweile verstorben.